Глава города осмотрел состояние отремонтированных в 2017 году дворов

17:54, 23 мая 2018, ПАИ

23 мая глава Пскова Иван Цецерский в ходе рабочего выезда проверил состояние городских дворов, которые были отремонтированы в 2017 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Первым объектом стал двор дома № 18 по улице Киселева. Как отметила старшая по дому, оценивая обустройство двора: «В целом все очень нравится, большое спасибо, но хотелось бы внести еще несколько изменений». Так, она рассказала о пожелании жильцов, чтобы во дворе появились турники для занятий спортом и обратилась с просьбой убрать часть труб для сушки белья и строительный мусор.

Как пояснил заместитель начальника УГХ Дмитрий Таратынов, турники можно будет поставить, если жильцы соседнего дома, на территории которого предполагается их расположение, добавят свое пожелание в заявку на реконструкцию двора в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

На замечание по поводу некачественной укладки асфальта пешеходной дорожки, Дмитрий Таратынов ответил, что комиссия с подрядчиком уже побывала на данной территории, все нарушения будут устранены, также вывезут оставленный строительный мусор. Иван Цецерский дал поручение рассмотреть варианты благоустройства контейнерной площадки для мусора в данном дворе.

Также глава муниципалитета побывал во дворе дома №4 по улице Чехова, жители которого обратились с жалобой на то, что работы по укладке асфальта были приостановлены. Участники объезда пришли к выводу, что работы можно будет возобновить только после того, как будут опущены трубы теплотрассы. «Данная мера необходима, чтобы сделать необходимый уклон дорожек для ската воды в ливневку. Тем самым жильцы будут ходить по сухому асфальту, а подвалы домов не будет затапливать в дождь» - пояснил Иван Цецерский.

Следующими объектами, где побывали участники выезда, стали двор дома №43 по Рижскому проспекту и №24 на улице Труда. Как отмечали местные жители, проведенные работы их устраивают, но попросили произвести еще небольшие улучшения - спилить аварийные деревья у подъездов и дополнить обустройство двора скамейками и спортивными сооружения. Иван Цецерский поручил рассмотреть возможность обустройства дополнительного пешеходного перехода от дома №24 на улице Труда через улицу Ипподромную.

На Стахановской улице участники выезда осмотрели двор дома №14 и зеленую зону за ним. Жильцы обратили внимание главы города на отсутствие ливневой канализации во дворе: «У нас только дренажный колодец, который в сильный дождь заполняется, и вода стоит на весь двор и идет в подвалы».

Жителей волнуют также аварийные деревья, одно из которых упало в прошедшие выходные. Дмитрий Таратынов пообещал посетить данный двор во время дождя, чтобы на месте оценить ситуацию и затем предложить пути решения проблемы. Иван Цецерский также уточнил, что в связи с обращением жителей продолжится санитарная обрезка деревьев. В результате осмотра территории около дома №55 по улице Советской было принято решение рассмотреть возможность ямочного ремонта на въезде во двор. Участники выезда также оценили ход работ по асфальтированию улицы Кузнецкой.