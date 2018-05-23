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Общество

Гоша Куценко, Андрей Мерзликин и Дмитрий Певцов станут участниками 52-го Пушкинского праздника поэзии

В числе планируемых участников 52-го всероссийского Пушкинского праздника поэзии - заслуженный артист России Гоша Куценко; российский актер Иван Дубровский; руководитель аппарата Общественной палаты Союзного государства  Александр Ольшевский; Александр Михайлов, народный артист России и СССР; Владимир Гостюхин, народный России, СССР и Белоруссии;  народный художник Российской Федерации, член Союза художников СССР Салават Щербаков; российский актер театра и кино, кинорежиссер, телеведущий Андрей Мерзликин; директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев; российский актер театра и кино, певец  Антон Макарский; советский и российский актер театра и кино, певец, педагог Дмитрий Певцов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, 52-й всероссийский Пушкинский праздник поэзии и мероприятия, приуроченные к празднованию Пушкинского дня России пройдёт в Псковской области  с 1 по 6 июня. Организаторы праздника ставят задачу перезагрузки подходов и внутреннего наполнения мероприятий. Для достижения этих целей при разработке афиши использованы самые различные формы и методы работы, ориентированные на разную зрительскую аудиторию. Задача организаторов - включить зрителя внутрь мероприятий и превратить его из стороннего наблюдатели в активного участника.

Художественным руководителем 52-го Пушкинского праздника поэзии является заслуженный деятель искусств Российской Федерации, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда. Центральные мероприятия праздника поэзии пройдут 2 июня на поляне села Михайловское в Пушкинских Горах с участием известных артистов, писателей, творческих коллективов.

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  • 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии
1 июня в Псковской области откроется 52-й всероссийский Пушкинский праздник поэзии
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