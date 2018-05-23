Условный пожар на здании гдовской районной больницы потушили за 35 минут

18:04, 23 мая 2018, ПАИ

22 мая на здании ГБУЗ «Гдовская ЦРБ» прошло тренировочное пожарно-тактическое учение по теме: «Тушение пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Тактический замысел учений предполагал, что в результате короткого замыкания электропроводки произошел пожар в кабинетах светолечения и физиотерапии второго этажа здания ЦРБ, в результате которого отрезанными от путей эвакуации остались люди.

Администрация объекта по телефону «01» сообщила об условном возгорании в пожарно-спасательную часть, приняла возможные меры для эвакуации людей из здания в первые минуты пожара. Радиотелефонист ПСЧ-11 Гдова после получения сообщения о пожаре по вызову № 1-БИС выслал необходимые силы и средства, а также поисково-спасательный отряд, скорую помощь и другие аварийные службы города. Через дежурного ОМВД к месту пожара был направлен наряд ГИБДД.

На место вызова прибыл дежурный караул ПСЧ-11 в составе двух отделений на двух автоцистернах во главе с начальником части. К тому моменту из оконных проемов второго этажа условно выбивались клубы дыма, наблюдалось сильное задымление коридора.

По решению руководителя тушения пожара, для ликвидации возгорания пожарные установили автоцистерну на пирс реки Гдовка, проложили магистральную и рабочие линии, установили выдвижную лестницу в окно второго этажа, подали ствол на тушение пожара, для защиты первого и третьего этажей здания подали два ствола. К этому моменты все люди из здания ЦРБ эвакуированы.

Через 23 минуты после поступления вызова условный пожар на площади 85 квадратных метров был локализован, а через 35 минут – потушен. По итогам учения сделан вывод: цели достигнуты, личный состав с поставленными задачами справился.