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Общество

Игра «Ворошиловский стрелок» состоялась в Псковском филиале Академии ФСИН

Игра «Ворошиловский стрелок» состоялась в рамках международного турнира «Золотая звезда» в Псковском филиале Академии ФСИН России с участием 12 команд из России и Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

По итогам интеллектуальных состязаний победу одержала команда «Невские львы» Санкт-Петербургского университета МВД России. Второе место завоевала сборная «Патриот» Академии МВД Республики Беларусь. «Территория 02» Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина стала бронзовым призером интеллектуальной игры.

Организаторы турнира отметили достаточно высокий уровень подготовки участников интеллектуальных игр, которые демонстрируют свои знания, логику мышления и проявляют находчивость. Сильнейшая команда определится по итогам всего турнира, который проходит в Псковском филиале академии в течение этой недели.

Напомним, 25 мая командам предстоит сыграть в «Что? Где? Когда?».  В этот же день, на торжественном закрытии XI Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече», будет назван победитель турнира «Золотая звезда».

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