Жизнь (не) сахар

17:26, 28 мая 2018, ПАИ

«Сахарный диабет многие воспринимают как приговор, а по факту - это просто образ жизни, требующий к себе ежедневного пристального внимания», - считает 33-летний пскович Руслан Васильев. Ему самому этот диагноз поставили 4 года назад, и поначалу он воспринимал случившееся с ним очень болезненно. Однако в итоге жизнь Руслана полностью изменилась, причем, в лучшую сторону. В интервью корреспонденту Псковского агентства информации он рассказал о своих многочисленных путешествиях в компании с котом, и о том, как неизличимая болезнь может мотивировать человека, а также озвучил идею стартапа для диабетиков.

Ушел от «Вавилона» в лес

- Руслан, раньше ты вел совершенно иной образ жизни. У тебя была самая обычная работа, машина, ты жил в Пскове и никуда не выезжал. Сейчас ты начал путешествовать, несмотря на наличие заболевания. Что стало причиной таких перемен?

- Летом 2015 года я со знакомыми ребятами поехал на фестиваль, который длился месяц [Руслан попросил не публиковать название и место проведения фестиваля, мотивируя это тем, что «тот, кому это нужно для развития, сам найдет возможность попасть на что-то подобное» - ПАИ]. Там я увидел, как живут, работают и отдыхают другие люди в условиях первозданной природы, все они без исключения творческие, талантливые, интересные и разные…

- Чем ты там занимался? Что объединяет тех, кто туда приезжает – взгляды на жизнь, общие интересы, дружеские отношения?

- Я по натуре легко обучаемый человек, при условии желания что-либо познать. В свое время меня привлек барабан, джембе, который меня заинтересовал как музыкальный инструмент. По началу я был простым обывателем и сторонним взглядом наблюдал за игрой тех музыкантов, которые уже в этой «теме» не 1 год. Потихоньку, делая первые робкие шаги, я, стараясь не мешать, пытался подыгрывать, и это занятие меня увлекло.

С самых первых дней моего пребывания на фестивале я почувствовал дух семейственности. Меня приняли пусть не хлебом-солью, но тепло и по-дружески. Можно сказать, что на такого рода фестивали приезжают родственные души. Отношение у всех как будто ты член семьи. Никто никому ничем не обязан. Ты можешь развиваться так, как тебе хочется, и тебе никто ничего не скажет, а если интересы совпадают, наоборот, помогут. Ты начинаешь людей узнавать, общаться с большим количеством народа, разных взглядов, материального и духовного состояния.

Эти люди предельно аккуратные, когда уезжают, ты не увидишь после них никакого мусора. И перед тем, как заехать, они делают полный clean-up. Рядом с местом проведения фестиваля была местная свалка, так ребята вычистили все ямы, вывезли весь мусор. И никто ни к чему тебя не обязывает, хочешь поможешь, не хочешь, никто слова не скажет. Наверное, это одна из причин, что подкупило. Ты не засоряешь природу, не жжешь пластики, окурки на землю не бросаешь - вроде бы ничего серьезного, но из мелочей складываются паттерны твоей личности. Допустим, я раньше посуду никогда за собой не мыл, пока гора не наберется. Сейчас, как только две-три тарелки скапливается, я их начинаю мыть. Начинаешь более осознанно относиться к тому, что ты делаешь. Грубо говоря, там все учатся друг у друга. Если понял принцип своего счастья, ты более-менее начинаешь следить за собой, а не за другими.

Фестивали ведь не самое важное, тут самое важное люди. Вот им огромное спасибо за открытость, поддержку и отсутствие оценочного мнения. За добро, любовь и уважение всех моих тараканов и окружающих. Фестивали с тематиками без алкоголя и вегетарианские - лишь концентрация людей, которые уходят от «Вавилона», от того, что происходит повсеместно. Важно нести добро и следить за собой, а не за другими. Негатив возвращается вдвойне, бывает, моментально.

С барабаном и котом

- После фестиваля ты стал много путешествовать. Именно новый образ жизни стал неким «лекарством» от сахарного диабета? Почему первым местом, куда ты отправился, стал Крым?

- Я как-то интуитивно решил, что мне нужно ехать в Крым, да и я на море никогда раньше не был. Я хотел что-то поменять, мне это нужно было, видимо. Я ведь из нашей деревушки почти никуда не выбирался, не видел ничего. Изначально я собирался ехать на машине, сдать квартиру, но ничего не получилось. В последний день перед отъездом я понимал, что у меня нет денег, машины тоже нет, но у меня собран рюкзак и есть копилка, в которой 2 тысячи рублей. По сути, да, я ехал в неизвестность.

- Как близкие отнеслись к твоему решению всё бросить и отправиться за 2500 тысячи километров?

- Они меня недопоняли. Сколько у меня денег, они не знали. Волновались, что с моим диагнозом там мне будет не просто. Сел на дорожку, взял рюкзак и пошел на трассу, поехал автостопом первый раз в жизни. Стоп первой машины не занял и пяти минут. Мы вчетвером поехали наперегонки в Крым, в Севастополь, в горы. И я приехал первый. Трое суток я ехал без сна, машин было штук 7. Ты остаешься наедине с самим собой, чего раньше ты никогда не делал. Бывают ведь моменты, что никто не останавливается, ты устал, льет дождь… Такие моменты заставляют подумать, что не так. Осознал тогда, что я сам вышел на трассу, сам поставил себя в такие условия, а водители - что? Они же не обязаны останавливаться.

В Керчи я первым делом искупался в море – соленом, грязноватом, там пролив и корабли один за одним. Оттуда добирался еще сутки до Севастополя. После я и новые знакомые - оказалось, нам по пути - еще часов девять бродили по горам с навигатором и распечатанной картой, пока не нашли место стоянки. В итоге на полуострове я был месяца четыре. Объездил весь Южный берег Крыма.

- Как такие длительные поездки и походы в горы вяжутся с твоим заболеванием? Нужна ли какая-то специальная подготовка? Чем отличается состав твоего рюкзака от набора вещей обычного любителя путешествий дикарем?

- Я несерьёзно подходил к компенсации диабета, соответственно, у меня оставался запас инсулина. И, как оказалось, мне в жарком климате его нужно меньше. Плюс постоянно ползаешь по горам, полям, больше воды пьёшь, фруктики, овощи ешь, да и мяса я тогда никакого не ел, рыбу только.

То, что я ходил по горам, мне только лишь помогало снижать сахар в крови. 4 километра проходить в сутки, либо зарядка – это должно быть у диабетиков, плюс хорошая экология.

За неделю до отъезда с Южного берега Крыма инсулин испортился на жаре. А его я могу получать только в нашем городе, у меня региональное обеспечение. У детей и инвалидов - федеральное. То есть где бы я ни находился, мне нужно вернуться или прописаться по месту нахождения. Что, сами понимаете, не всегда возможно. Я тогда нашел местного диабетика, у которого оказался инсулин, и мне хватило еще на месяц.

- Каким образом ты зарабатывал себе на жизнь?

- В основном, волонтерством занимался: всегда накормят, напоят, но и зарекомендовать себя нужно обязательно. Когда жили на Фиоленте, мы ездили на автобусе в Севастополь - играть на набережной. Даже как-то раз за пять минут заработали 5 тысяч - песню спели. Проходил мимо мужичок, по-моему, что-то из группы «Кино» попросил. Думаю, окажись я в другом городе с барабаном, я не пропаду. Мне уже не страшно. Да и случаи разные уже были.

- Почему ты решил вернуться в Псков, а не остаться в Крыму навсегда?

- «Все расстояния когда-нибудь в круг замыкаются» - это цитата из песни. Где бы ни находился человек, малая Родина всегда его ждет.

Потом я поехал в Питер, Череповец, Нальчик и в другие города России. Были временные заработки, в принципе, этого хватало, если тратить деньги с умом, чего я раньше делать не умел.

- Последнее время ты путешествуешь в компании кота. Откуда он появился и как относится к поездкам?

- В деревне под Брянском живут друзья. Как-то они ездили в магазин на велосипеде и услышали мяуканье. Остановились, подобрали. Не на трассе же его в лесу оставлять. Поселили его у себя, местная кошка его как своего котенка приняла. А через неделю я гостил у них, Фомич (изначально ребята назвали его Фомкой) постоянно бегал ко мне на крышу в палатку спать, песни петь на ухо, я специально и палатку не закрывал. Так мы с ним и подружились. Решил забрать себе, да и было непонятно, выживет ли он там в деревне. Они зимовать там не собирались.

Когда я ехал с ним из Брянска, понимал, что не успеваю за день доехать, решил в ближайшей деревне заночевать. Шел дождь, а раскладывать палатку в лужах не хотелось. Спросил у местных ребят, есть ли где заброшенный дом, приютили в дачном доме, даже розетка работала. Расстелил в нем палатку, чтобы кот не убежал, в нем половины пола не было. Переночевали и с утра поехали дальше. Бывает, происходит то, чего не ждал, а на самом деле все хорошо, влияет твое отношение к происходящему.

Сейчас Фомич в Пскове, пока не вожу его. Но до Израиля он ездил со мной везде - в Москву, в Питер. Сейчас он весит килограммов 5, а ему всего годик. Смесь перса с деревенским котом, такой прям котяра деловой, но в тоже время как плюшевый.

Всё дорого, но можно достать бесплатно

- Ты расширил географию своих путешествий и недавно побывал в Израиле. Какие впечатления остались от этой страны?

- У меня средства были только на билеты. И тысяч 10 на карте. Когда истратили большую часть денег, поняли, что стоп в Израиле превосходный, только место нужно знать, куда едешь.

Там круто. Русские – прямо гордость берёт. Тебя постоянно примут, куда-то сводят, покажут, расскажут, приютят. Мы, в основном, «ползали» везде. Периодически гостили у знакомых, знакомых знакомых, ну и, палатка, куда без нее.

Ну и, я выяснял ещё важный для меня момент, как там живут диабетики.

- Чем еще тебе запомнился Израиль?

- В Израиле все очень дорого. Я на всякий случай гречку с собой из России привез, оказалось там ее тоже можно достать, но за 250 рублей. Хлеб около 180 рублей стоит. Но при том, что всё дорого, необходимое можно достать и бесплатно. Например, люди шмотки стирают, некоторые даже гладят и складывают в специальные пункты приема, их потом сортируют и малообеспеченному населению отдают. И если ты хочешь - возьми, померь, подходит – забирай. Только сложи и положи назад, если не подошло. Люди периодически избавляются от старых и даже новых шмоток с ценниками. Они ничего не хранят, у них нет такого: «все в дом».

С овощами, фруктами то же самое. Если помялись чуть-чуть, у нас они продаются втридорога, пока не испортятся. Там же, если покупатели сразу не забирают, то выбрасывают, чтобы не испортились. Ты приходишь вечером на рынок, говоришь слово – что-то вроде «безвозмездно» на местном языке, - и тебе продукты накидывают. Те, что у нас запросто продают, у них некондицией считаются. Ну и, понятное дело, там многое на улице растет, в поселках в особенности.

- Получается, путешествовать с сахарным диабетом не так уж сложно?

- Сложно, но возможно. Да, я сталкиваюсь с определенными трудностями, но и это решаемо, особенно вместе с другими ребятами, это и дешевле. Мой диабет мне не мешает, наоборот, даже помогает. Меня это подстегивает. Я смотрю на других диабетиков, которые, например, в горы уходят на месяц. Такое за границей есть. И на наших - тех, что руки опускают. Смотришь - больные и больными себя сами делают. Ребята, помогайте друг другу, поддерживайте, боритесь!

Не терять надежды

- Куда в следующий раз планируешь отправиться? Есть ли у тебя заветная мечта или вполне реальная цель на ближайшую перспективу?

- Пока что в Пскове, а вообще поездки, в основном, спонтанные, исходя из реалий, конечно. Ясное дело - без инсулина не уедешь, готовиться всегда надо, хотя бы за неделю.

Еще в прошлом году я и мой друг Александр Минин (у него диабет II типа) задались целью создания крупномасштабного проекта для всех больных диабетом. Хочется и у нас в городе что-то такое сделать, но пока что все в процессе подготовки. Диабетики у нас не особо подъемные. Да и других нюансов полно. Я слежу, как такие фестивали проходят за рубежом, и на Украине недавно совсем был. Проводятся фестивали для диабетиков и в России, в Нижнем Новгороде. Хочется сделать что-то подобное, но свое и поинтереснее.

- Вероятно, люди с диабетом отказываются от активного образа жизни именно в связи с необходимостью постоянного самоконтроля. Какие конкретные ограничения существуют в связи с этим заболеванием?

- Во всем должно быть чувство меры. Естественно, мне нельзя кучу бананов или винограда, но пясточку я могу съесть, мне от этого ничего не будет. Есть, конечно, такие моменты, когда не стоит накидываться на продукты которые не видел, не знаешь. Бывают непредсказуемые случаи. Съел чего-то, вроде не сладкое, а сахара прыгают, как от куска рафинада. Люди не умеют отдыхать. Конечно, иногда потупить перед монитором тоже отдых, но не тогда, когда это занимает основную часть твоего времени. Важный момент во всем – оптимизм, без этого никуда.

- Именно оптимизма не хватает людям, страдающим диабетом?

- Активности, оптимизма, открытости. В конце концов, веры, что ли.

- Ты стараешься помогать людям с аналогичным заболеванием. Расскажи о другом своём проекте – сайте для диабетиков. Какова концепция, работает ли он, удалось ли уже оказать кому-то помощь? Есть ли взаимодействие с больными диабетом из других городов/стран?

- Когда я начал путешествовать, стал испытывать потребность в инсулине. Не выдали, испортился, потерял, украли с сумкой - случаев масса, у каждого бывает свой. Достать инсулин можно через знакомых диабетиков, или знакомых знакомых, или даже тех людей, которых ты не знаешь. Бывает так, что меньше инсулина используешь из-за физических нагрузок или жары. Бывает и забудешь сделать укол. Хотя, согласен, неправильно, забывать нельзя. В общем, нет-нет, а ампула-две про запас остается. И порой выходит срок годности, так как ты не успеваешь её использовать. А эта ампула могла кому-то помочь. Неиспользованное выкидывается, так быть не должно. Иногда и наоборот бывает - не хватает инсулина, задержали выдачу.

Пока нет никакой определенной системы. В перспективе этого всего можно избежать, создав сообщество диабетиков на мировом уровне. Задумка в том, чтобы контакт между ними был в режиме «здесь и сейчас». Ты на данный момент нуждаешься в инсулине, а не завтра, а где-то рядом есть человек, который может тебе помочь. В следующий раз ты поможешь кому-то другому или этому же человеку.

И поэтому моя сегодняшняя цель - работа системы по всему земному шару, я мечтаю об этом, не теряю надежды и постоянно живу именно этим.