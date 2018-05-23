Законопроект о «резиновых квартирах» прошёл первое чтение в Госдуме

18:09, 23 мая 2018, ПАИ

Государственная Дума РФ на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ограничении регистрации в квартирах третьих лиц и запрете на оформление и продажу долей в жилых помещениях, которые меньше чем норма жилплощади на человека в данном регионе РФ, сообщает РИА Новости.

Так, согласно предлагаемым поправкам, будет запрещено делить жилплощадь на микродоли и регистрировать в квартирах жильцов, если на каждого из них будет приходиться меньше необходимой нормы площади.

При этом правило не будет распространяться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации или при наследовании жилого помещения.

Правительство поддержало этот законопроект с учетом замечаний, которые авторы инициативы учтут при дальнейшей работе над проектом. В частности, одно из замечаний, с которым авторы законопроекта согласились, заключается в предложении расширить круг лиц, имеющих право на долю в квартире до членов семьи, не ограничивая это ближним кругом лиц.