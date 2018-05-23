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Экономика

На сумму свыше 3 млн рублей увеличится доходная часть бюджета Пскова

Сегодня, 23 мая, в Псковской городской Думе состоялось заседание Комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством депутата Григория Турчина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, депутаты согласовали предлагаемые администрацией города изменения в бюджет Пскова на 2018 год.

Как пояснила начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт, поправки связаны с увеличением сумм межбюджетных трансфертов. Так, доходы увеличиваются за счет субсидии на 2 млн 729,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к потребностям маломобильных групп населения и на 500 тыс. рублей - на поддержку программ формирования современной городской среды. Таким образом, с учетом поправок изменяются основные параметры бюджета, доходы увеличиваются до 4 млрд 62 млн 157,9 тыс. рублей, расходы - до 4 млрд 149 млн 93,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета составляет 6,4% или 86 млн 935,2 тыс. рублей.

В итоге депутаты большинством голосов проголосовали за поправки в бюджет и рекомендовали главе города рассмотреть их на предстоящей сессии ПГД.

Также Тамара Винт выступила с докладом по исполнению бюджета за 2017 год. Она ознакомила присутствующих с основными характеристиками главного финансового документа прошлого года. Так, по доходам бюджет исполнен в сумме 3 млрд 838 млн 613, 5 тыс. рублей, по расходам - 3 млрд 911 млн 327,1 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в 72 млн 713,6 тыс. рублей. Бюджет 2017 года исполнялся в программном формате, наибольший удельный вес финансирования приходился на развитие системы образования.

На дорожную деятельность, в том числе ремонт дворов, истрачено немногим более 500 тыс. рублей, что является недостаточным. По мнению специалистов, для приведения дорог города в нормативное состояние необходимо 4,5 млрд рублей. В рамках двух муниципальных контрактов проводился ремонт 27 дворов и 2 проездов, а в рамках программы «Формирование современной городской среды» - 13 дворов и 4 общественных территорий. Тамара Винт поблагодарила за плодотворную работу комиссию по налоговых и неналоговым сборам, благодаря которой в бюджет города в прошлом году поступило 4,7 млн рублей.

Григорий Турчин добавил, что по исполнению бюджета за 2017 год проведены публичные слушания. Председатель Контрольно-счетной палаты Пскова Василий Гончар отметил, что по результатам проверки КСП замечаний по исполнению бюджета не выявлено. Члены комитета единогласно проголосовали «за».

Далее был заслушан и утвержден отчет председателя Комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы 6-го созыва за период с 22 сентября 2017 года по 30 апреля текущего. Были проведены 8 заседаний, рассмотрены 46 вопросов, из них 18 - контрольного характера, 28  внесены на рассмотрение сессии ПГД, в том числе 4 вопроса - по инициативе комитета.

Также парламентарии единогласно согласовали исполнение бюджета города за первый квартал 2018 года. Главный финансовый документ города исполнен на 21,9% от запланированных годовых назначений, что составляет 868 млн 649, 8 тыс. рублей. В общем объеме доходов налоговые и неналоговые доходы составили 43%, безвозмездные поступления - 57%. Исполнение бюджета Пскова по расходам за первый квартал равно 21,2% от утвержденных бюджетных ассигнований или 858 млн 663,5 тыс. рублей, в том числе по расходам на решение вопросов местного значения - 527 млн 957,1 тыс. рублей, по расходам за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов на выполнение переданных государственных полномочий - 330 млн 706,4 тыс. рублей. Основные расходы были направлены на погашение задолженности и заработную плату бюджетникам.

Кроме того, члены комитета обсудили вопрос о распределении прибыли ООО «Расчетный центр города Пскова», решили внести его в повестку сессии на рассмотрение депутатов без рекомендации «принять». Они также заслушали и приняли к сведению информацию о реализации администрацией города Пскова мер, направленных на устранение нарушений, выявленных в результате муниципального финансового контроля за первый квартал 2018 года, о задолженности нанимателей муниципального жилищного фонда и о плане мероприятий по ее уменьшению.

Все согласованные вопросы будут включены в повестку дня очередной 10-й сессии Псковской городской Думы, которая состоится в начале июня.

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