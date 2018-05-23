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Михаил Ведерников вошёл в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров за апрель

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников занял 17 место медиарейтинга губернаторов-блогеров, который составила компания «Медиалогия» по итогам апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации составители рейтинга, в апреле блог руководителя региона цитировался в СМИ 6 тысяч 200 раз.

Составители рейтинга отметили, что в апреле Михаил Ведерников предложил всем жителям региона написать на его страничке в Instagram, какие места они считают небезопасными в области.

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Сергей Аксенов (Крым).

Отметим, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 44 тысяч 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Рейтинг основан на «Индексе цитируемости (ИЦ) - медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего записи блогера.

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