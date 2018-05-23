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Экономика

Госкомитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ объявил конкурс на регоператора по обращению с ТКО в северной зоне

Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства объявил конкурс на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в северной зоне региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Принять участие в конкурсном отборе может любая организация, соответствующая условиям конкурса по обеспечению вывоза, транспортировки и захоронения ТКО.

Прием заявок на конкурс завершится 14 июня. Его победитель, согласно конкурсной документации, получит статус регионального оператора сроком на 10 месяцев.

Напомним, что конкурсная документация по выбору регоператора прошла обсуждение на заседаниях межведомственной рабочей группы по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО, которую возглавляет врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников. В конкурсной документации учтены замечания представителей общественности и экспертов.

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