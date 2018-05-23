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Общество

В Новоржевском районе первая семья решила воспользоваться президентской инициативой

В Новоржевском районе первая семья обратилась в органы ПФР с заявлением на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Александр и Екатерина Торощины - уроженцы города Новоржева. Здесь они родились, выросли. Оба любят родной город и покидать его не собираются. Александр работает во вневедомственной охране, а Екатерину хорошо знает вся молодежь – она сотрудник отдела по работе с молодежью РКСК. Старшая дочь Валерия уже готовится к школе, а в марте родилась младшая Василиса. В традиции семьи – ежедневные вечерние прогулки. Любят отдыхать на природе с друзьями. Общее семейное увлечение – волейбол.

По словам Екатерины – зарплаты у них с мужем небольшие, что и стало приоритетным решением подачи заявления на ежемесячную денежную выплату из средств материнского семейного капитала. Эта выплата для бюджета семьи будет очень кстати.

Добавим, что на сегодняшний день в Псковской области более 80 семей, в которых после 1 января 2018 года родились вторые дети, решили направить средства материнского капитала на ежемесячную выплату.

Напомним, что ежемесячная выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года.

Кроме того, право на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала  имеют семьи, с доходом в расчете на члена семьи ниже 17 697 руб. Это 1,5-кратный размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал 2017 г. в Псковской области.

Сумма ежемесячной выплаты для семей, проживающих в нашем регионе, будет составлять 10 652 руб., это размер прожиточного минимума на ребёнка в нашем регионе за II квартал 2017 года. При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. Все эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

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