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Культура

Псковская областная библиотека приглашает псковичей в кукольное королевство

В Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, д.2, актовый зал) открылась выставка кукол «Королевство Людмилы Король». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Людмила Король родилась в городе Ленинграде. Своей новой родиной она называет поселок Струги Красные Псковской области. Выпускница исторического факультета ЛГУ, она освоила не одну специальность. В искусстве кукольницы она нашла для себя возможность творить новую реальность.

Куклы Король наряжены в уникальные костюмы, разглядывая которые, посетители заметят маленькие пуговицы и пряжки, нашивки и перья, стразы и вытачки. Каждый экспонат обладает особенностями мимики лица, взгляда, прически, позы. Людмила Король - настоящий мастер, знающий множество ремесел - она портной, скорняк, сапожник, скульптор, визажист, дизайнер, парикмахер и даже изготовитель музыкальных инструментов.

Куклы выполнены в единственном экземпляре и представляет собой плод продолжительного кропотливого труда мастера.

Областная библиотека приглашает псковичей и гостей города в удивительное королевство Людмилы Король.

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