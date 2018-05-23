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Общество

Дачникам из садоводческого товарищества «Промежицы» напомнили о противопожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову 23 мая провели профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности среди жителей садоводческого некоммерческого товарищества №1 «Промежицы», граничащим с лесопарковой зоной города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда осуществлены беседы с населением по мерам пожарной безопасности, проведён инструктаж в области пожарной безопасности, распространены листовки по правилам соблюдения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, правилам эксплуатации электрооборудования.

До граждан доведены требования пожарной безопасности по очистке территорий домовладений от сухой травянистой растительности, мусора и горючих материалов, разведению костров.

В ходе бесед садоводам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, правила сообщения о происшествии и действия при обнаружении пожара.

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