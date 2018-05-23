Ряды псковских полицейских пополнили новые сотрудники

20:10, 23 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 23 мая, группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Главная церемония в жизни молодого сотрудника традиционно прошла в музее УМВД России по Псковской области. Присяга – завершение четыре месяцев напряженной программы профессиональной подготовки. Полицейские перед строем поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

От лица руководства поздравил с официальным началом службы Дмитрий Шеховцов, начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области : «Я желаю вам быть честными и грамотными, тогда ваша служба будет идти интересно и легко. Хотя в целом, служба трудна и нужно быть готовым стойко переносить то, о чем вы говорили в своей клятве».

С напутственными словами к новым стражам порядка обратился председатель областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Николай Северинюк. Он пожелал достойно показать знания теории, полученные в Центре профподготовки, уже на практике – при выполнении служебных задач.

Скоро молодые люди и девушки, а теперь уже сотрудники органов внутренних дел, приступят к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей в различных подразделениях полиции региона.