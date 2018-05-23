В загородном лагере отдыха «Стремительный» проведено профилактическое противопожарное обследование

20:22, 23 мая 2018, ПАИ

На территории Псковской области пристальное внимание уделяется вопросу обеспечения безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей. В 2018 году запланирована работа 21 загородного оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, с апреля месяца текущего года управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области проводится сезонная профилактическая операция «Отдых», в рамках которой в целях оказания методической помощи руководителям лагерей в подготовке к летней оздоровительной кампании 2018 года проводятся профилактические обследования учреждений детского отдыха на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

22 мая такое мероприятие совместно с представителями средств массовой информации проведено в загородном лагере отдыха и оздоровления «Стремительный» в Печорском районе, открытие которого запланировано на 26 мая.

При проведении обследования объектов и территории лагеря особое внимание уделено состоянию и исправности автоматических систем противопожарной защиты, источников наружного противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, путей эвакуации и эвакуационных выходов из зданий, расположенных на территории лагеря, а также наличию вокруг лагеря минерализованной противопожарной полосы, предназначенной для недопущения перехода низового пожара на территорию учреждения отдыха и оздоровления детей.

Также проведена тренировка добровольной пожарной дружины по тушению условного возгорания с использованием переносной пожарной мотопомпы, установленной на пожарный гидрант. По итогам тренировки действия добровольной пожарной дружины по тушению условного возгорания признаны слаженными и своевременными, что позволит своевременно принять первоочередные меры в случае возгорания до прибытия первого пожарного подразделения.

Подобные мероприятия будут проводиться в течение всего летнего оздоровительного периода в каждом загородном оздоровительном лагере.