В Великих Луках чествовали ветерана органов внутренних дел, спасшего человека на пожаре

20:40, 23 мая 2018, ПАИ

Сегодня в Великих Луках чествовали ветерана органов внутренних дел, спасшего человека на пожаре. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пожар произошел в городе на Ловати 22 апреля текущего года.

Около 12 часов дня Вячеслав Сизов подошел к своей квартире в доме на проспекте Гагарина и почувствовал запах гари. Выяснилось, что в одной из соседних квартир возник пожар. Мужчина, несмотря на задымление, сумел проникнуть в жилище и вынести оттуда потерявшего сознание человека. После этого он локализовал очаг возгорания и вызвал пожарных, которые провели все необходимые в подобных случаях мероприятия.

В связи с произошедшим Великолукская городская общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск выступила с ходатайством о поощрении Вячеслава Сизова, который является ее членом.

Отметим, что Вячеслав Сизов отдал службе в системе органов внутренних дел более двадцати лет. В настоящее время он возглавляет народную дружину города Великие Луки.

На торжественной встрече в ОМВД России по городу Великие Луки начальник отдела полковник полиции Дмитрий Кислицин от имени личного состава и ветеранов органов внутренних дел сердечно поблагодарил Вячеслава Сизова за проявленные им мужество и самоотверженность, подчеркнув при этом, что он принимает активное участие в работе ветеранской организации и как руководитель народных дружинников оказывает действенную помощь полицейским в обеспечении правопорядка в городе.

Вячеслав Сизов поощрен. Ему также вручили благодарственное письмо руководства Главного управления МЧС России по Псковской области.