Общественная Палата Псковской области подвела итоги работы за 2015-2018 годы

20:58, 23 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 23 мая, в Пскове прошло итоговое отчетное пленарное заседание Общественной палаты Псковской области третьего состава, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Со вступительным словом к участникам совещания обратился заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков: «За время работы Общественной палаты было сделано очень многое. Работа была четко выстроена во всех сферах. Члены Общественной палаты принимали участие в региональных мероприятиях, конференциях, форумах, дискуссионных площадках, публичных слушаниях, регулярно проводился мониторинг эффективности деятельности субъектов Общественной палаты», - рассказал Николай Цветков, поблагодарил за работу 3-й состав Палаты, а новому составу пожелал успехов в законотворческой деятельности, в общественном контроле за важнейшими сферами, в повышении эффективности работы общественных советов всех уровней.

Депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев поблагодарил членов Общественной палаты Псковской области за активную работу и за плодотворное сотрудничество с муниципалитетом, отметив, что за годы работы третьего созыва Общественная палата Псковской области стала важнейшим звеном общественной жизни региона и ее авторитет возрос. «Палата участвовала в реализации гражданских инициатив и формировании общественного мнения по наиболее важным вопросам экономического и социального развития области, занималась согласованием интересов граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций с органами государственной власти и местного самоуправления», - подчеркнул депутат и вручил особо отличившимся участникам общественной палаты Благодарственные письма главы города.

После этого, участники совещания заслушали доклад секретаря Общественной палаты Псковской области Валерия Павлова о деятельности Палаты Псковской области третьего состава за 2015 - 2018 года. Валерий Павлов рассказал о том, что деятельность Общественной палаты опиралась на активную работу Совета и комиссий, каждая из которых работала в соответствии с утвержденными приоритетными направлениями и планами. В отчетный период работало 10 комиссий, каждая из которых чётко знала свои цели, задачи и работала на результат.