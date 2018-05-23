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Общество

Полиция напоминает псковичам об ужесточении наказания за хищения с банковских счетов

Псковичам напоминают, что федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» усилена уголовная ответственность за хищение чужого имущества, совершенного с банковского счета, а равно электронных денежных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе организации дознания УМВД России по Псковской области.

Так, внесены изменения в статью Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую наказание за мошенничество с использованием платежных карт. Уточнено наименование. Речь идет о мошенничестве с использованием электронных средств платежа. Введен новый квалифицирующий признак - «с банковского счета, а равно электронных денежных средств». Вместо ареста на срок до 4 месяцев предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, скорректированы санкции за мошенничество в сфере компьютерной информации. Снижены пороговые суммы крупного и особо крупного размеров в целях применения соответствующих статей Уголовного кодекса Российской Федерации.

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