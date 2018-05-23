Комитет Псковской гордумы по ЖКХ и благоустройству одобрил создание комиссии по обследованию зелёных насаждений при администрации Пскова

21:19, 23 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 23 мая, состоялось заседание комитета Псковской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В мероприятии приняли участие заместители главы администрации города Елена Жгут и Валентина Зубова, председатель контрольно-счетной палаты Пскова Василий Гончар, заместитель начальника Управления Дмитрий Таратынов, руководители органов и структурных подразделений города.

Так, члены комитета заслушали и единогласно утвердили отчет председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству ПГД за период с 22 сентября 2017 года по 30 апреля 2018 года. За отчетный период было рассмотрено 75 вопросов, из них 32 вопроса контрольного характера, в том числе обращения граждан и депутатов Псковской городской Думы 6 созыва; 43 вопроса вынесены на рассмотрение сессии Псковской городской Думы с рекомендацией депутатам принять положительное решение, в том числе 8 вопросов по инициативе комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской думы.

Далее депутаты рассмотрели и одобрили вопрос о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» Заслуженного строителя РФ Леонида Старостенко за вклад в сферу строительства на территории города Пскова, развитие и становление городской инфраструктуры и в связи с юбилеем.

Также депутаты внесли изменения в решение Псковской городской Думы от 27.12.2017 № 147 «О даче согласия администрации города Пскова на закрепление на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием города Пскова «Горводоканал» объектов инженерной инфраструктуры» из-за выявленных технических ошибок.

Члены комитета единогласно вынесли положительное решение с рекомендацией принять в отношении утверждения Положения о комиссии по обследованию зеленых насаждений при администрации города.

Кроме того, парламентарии ознакомились с итогами контрольных выездов на округа № 9 и 12 депутатов ПГД Юлии Пожидаевой и Григория Стороненкова, а заключение по выездам решено направить в администрацию города для работы по устранению выявленных проблем.

Члены комитета согласовали вопросы по распоряжению объектами жилищного фонда муниципалитета и предоставлению жилья по коммерческому найму и в связи с необходимостью продления сроков действия ранее заключенных договоров.

Согласованные членами комитета вопросы планируется внести в повестку предстоящей очередной 10-й сессии Псковской городской думы шестого созыва, которая состоится в начале июня.