0
15:21
Секрет успеха #2: Дворянское гнездо
13:07
Псковская область удерживает статус лидера по темпам прироста производства свинины в России
15:11
Гипермаркет «Тележка» в Пскове закроется в июне
12:44
Индустриальный парк откроется на месте освободившихся площадей псковского ДСК
21:49
ЦБ объяснил рост цен на бензин
17:31
Секрет успеха #1: Когда б вы знали, из какого сора (ВИДЕО)
15:42
Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
Еще новости
Экономика

В России появился бренд маркировки товаров

Российский Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) презентовал бренд единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров, получивший название «Честный знак». Об сообщает компания-оператор системы, пишет Газета.ру.

Предполагается, что «Честный знак» в сочетании с тотальным переходом на онлайн-кассы летом 2018 года сделает продажи нелегальных товаров невозможной. Как поясняют разработчики, касса синхронизирует данные системы маркировки и единого каталога, а информация об этом передается в единую национальную систему. Контрафакт, в соответствии с этим принципом, не будет попадать в чеки.

Легальность товаров можно будет проверить через приложение на смартфоне. В ближайшее время оно будет доступно в App Store и Google Play.

«Приложение будет считывать цифровой код Data Matrix или другой тип маркировки, нанесенный на упаковку товара производителями, и моментально выдавать результаты проверки. Код Data Matrix — это электронный паспорт продукта, который даст потребителю возможность узнать практически все о товаре — место, дату и время производства, срок годности, информацию о переходе товара от собственника к собственнику, дату и место продажи», — сообщает компания.

При выявлении нелегального товара покупатель сможет направить жалобу в контрольно-надзорные органы.

«В приложении появится возможность сообщить о выявленной нелегальной продукции: в зависимости от типа нарушения информация будет передаваться соответствующим контрольно-надзорным органам. Они в свою очередь будут иметь возможность анализировать результаты и проводить проверки недобросовестных производителей», — уточняет ЦРПТ.

Первый проект по маркировке товаров был реализован на меховых изделиях, производители которых теперь обязаны ставить специальный метки на каждую вещь, которая продается в рознице. До 31 декабря 2018 года проходит эксперимент по маркировке лекарственных средств и табачных изделий, а с 1 июня – ювелирных изделий. Предполагается, что в 2019 году в России начнется маркировка обуви, а впоследствии – и других товаров.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область удерживает статус лидера по темпам прироста производства свинины в России
23 мая 2018
Псковская область удерживает статус лидера по темпам прироста производства свинины в России
Гипермаркет «Тележка» в Пскове закроется в июне
22 мая 2018
Гипермаркет «Тележка» в Пскове закроется в июне 5
Индустриальный парк откроется на месте освободившихся площадей псковского ДСК
22 мая 2018
Индустриальный парк откроется на месте освободившихся площадей псковского ДСК 23
ЦБ объяснил рост цен на бензин
21 мая 2018
ЦБ объяснил рост цен на бензин 1
Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
21 мая 2018
Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
Врио губернатора поручил рассмотреть возможность оказать дополнительную помощь локнянскому предприятию по производству обуви
16 мая 2018
Врио губернатора поручил рассмотреть возможность оказать дополнительную помощь локнянскому предприятию по производству обуви 1
Трёхдневная выставка «ПсковЭКСПО-2018» откроется на «Машиностроителе» 17 мая
16 мая 2018
Трёхдневная выставка «ПсковЭКСПО-2018» откроется на «Машиностроителе» 17 мая
Михаил Ведерников пообещал оказать поддержку локнянскому предприятию по производству обуви
16 мая 2018
Михаил Ведерников пообещал оказать поддержку локнянскому предприятию по производству обуви 1

Идет загрузка...