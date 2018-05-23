В России появился бренд маркировки товаров

21:33, 23 мая 2018, ПАИ

Российский Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) презентовал бренд единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров, получивший название «Честный знак». Об сообщает компания-оператор системы, пишет Газета.ру.

Предполагается, что «Честный знак» в сочетании с тотальным переходом на онлайн-кассы летом 2018 года сделает продажи нелегальных товаров невозможной. Как поясняют разработчики, касса синхронизирует данные системы маркировки и единого каталога, а информация об этом передается в единую национальную систему. Контрафакт, в соответствии с этим принципом, не будет попадать в чеки.

Легальность товаров можно будет проверить через приложение на смартфоне. В ближайшее время оно будет доступно в App Store и Google Play.

«Приложение будет считывать цифровой код Data Matrix или другой тип маркировки, нанесенный на упаковку товара производителями, и моментально выдавать результаты проверки. Код Data Matrix — это электронный паспорт продукта, который даст потребителю возможность узнать практически все о товаре — место, дату и время производства, срок годности, информацию о переходе товара от собственника к собственнику, дату и место продажи», — сообщает компания.

При выявлении нелегального товара покупатель сможет направить жалобу в контрольно-надзорные органы.

«В приложении появится возможность сообщить о выявленной нелегальной продукции: в зависимости от типа нарушения информация будет передаваться соответствующим контрольно-надзорным органам. Они в свою очередь будут иметь возможность анализировать результаты и проводить проверки недобросовестных производителей», — уточняет ЦРПТ.

Первый проект по маркировке товаров был реализован на меховых изделиях, производители которых теперь обязаны ставить специальный метки на каждую вещь, которая продается в рознице. До 31 декабря 2018 года проходит эксперимент по маркировке лекарственных средств и табачных изделий, а с 1 июня – ювелирных изделий. Предполагается, что в 2019 году в России начнется маркировка обуви, а впоследствии – и других товаров.