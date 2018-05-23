ОНФ добился принятия законопроекта об учреждении должности финомбудсмена

21:50, 23 мая 2018, ПАИ

Госдума приняла во втором чтении законопроект «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». Третье чтение назначено на 24 мая. На обсуждение деталей после первого чтения ушло четыре года. Такое ускорение в рассмотрении документа во многом стало возможным благодаря усилиям Общероссийского народного фронта (ОНФ). По итогам «Форума Действий» ОНФ президент РФ дал поручение правительству обеспечить доработку этого законопроекта. Эксперты Народного фронта считают, что создание института финансового уполномоченного усилит позиции потребителей в споре с банками и другими финансовыми организациями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОНФ.

«Неудивительно, что с момента первого чтения законопроекта прошло так много времени. Финансовый рынок было необходимо убедить в том, что новый правозащитный институт - это не просто необходимость для потребителя и соответствие мировым практикам. Это и инструмент снижения издержек в спорах с потребителем, разгрузка судов от мелких дел, а также борьба с не всегда добросовестными практиками псевдозащиты потребителей, которые стали масштабным и прибыльным бизнесом», - сказал руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

По его словам, такой инструмент, как финансовый омбудсмен, во многих странах существует и успешно работает.

«Институт финансового уполномоченного - это признак зрелости финансовой системы в стране. Ощутимое противодействие принятию закона о финансовом омбудсмене оказывали отдельные участники рынка. Но эксперты Народного фронта, понимая важность именно такого правового инструмента, последовательно добивались этого решения. По итогам «Форума Действий» ОНФ, состоявшегося в ноябре 2016 г., президент РФ дал поручение правительству до 1 февраля 2017 г. обеспечить доработку проекта закона «О финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций». Наконец поручение будет исполнено», - напомнил Климов.

Согласно законопроекту, финансовый уполномоченный поможет потребителям решать споры с участниками финрынка в досудебном порядке.

«Финомбудсмен не заставит банк принудительно реструктурировать долг заемщика, это правда. И у участников рынка остается право на обжалование его решения в суде. Но принятый порядок досудебного рассмотрения - это огромный шаг вперед. И он снимет многие проблемы для потребителя», - уточняет Климов.

Вступление норм закона в силу для разных сегментов финансового рынка будет происходить поэтапно. Первыми - через 90 дней со дня опубликования закона начнут взаимодействовать с новым институтом страховые компании. Нормы будут касаться так называемых «моторных» видов страхования и в первую очередь - ОСАГО.

«Это не просто дополнительный инструмент защиты потребителя, а возможность избавиться от недобросовестных практик автоюристов, на которых так жалуются страховщики. Обязанность работать с институтом финуполномоченного в обязательном порядке для микрофинансовых организаций наступит с 2020 г., а для банков – с 2021 г. Но у всех будет возможность добровольно присоединиться к новому институту до наступления этих сроков. Его создание было стратегической целью проекта ОНФ «За права заемщиков» на протяжении нескольких лет. Регулятор, эксперты, правозащитники, прогрессивные участники рынка – все мы многое сделали для поиска компромиссных решений, которые позволят в уже понятные сроки начать работу институту финомбудсмена», - отметил Виктор Климов.