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Общество

День кадровика в России отмечается 24 мая

День кадровика (День кадрового работника) отмечается в России с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса, сообщает сalend.ru . Этот профессиональный праздник еще не получил в России статуса официального, несмотря на то, что армия высококвалифицированных работников отделов кадров значительна.

Дата 24 мая была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1835 году в царской России вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Это постановление стало первым документом, регламентирующим взаимоотношения работодателя и наемного работника. А дату логично считать началом формирования отношений между работодателями и наемными работниками.

В России помимо этой даты у работников отделов кадров есть еще один день, который можно также считать профессиональным праздником. Это 12 октября, когда отмечается День кадрового работника. В этот день в 1918 году решением Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел. И поскольку дата для Дня кадровика не установлена официально, то и празднуется он в разных организациях в разные дни.

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