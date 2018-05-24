Вымокнуть под дождём для красоты волос рекомендует 24 мая народный календарь

08:50, 24 мая 2018, ПАИ

Мокий Мокрый наступил 24 мая по народному календарю. Церковь в этот день отмечает память священномученика Мокия, сообщает сalend.ru. В народе его прозвали Мокрым — во-первых, по созвучию с именем, во-вторых, потому что в его праздник часто бывают дожди.

На Мокия, как и накануне, когда праздновались именины Матушки Сырой Земли, было не принято браться за земляные работы, но уже по другой причине. Этот день считался праздником умилостивления царя града.

Говорили, что если на Мокия работать в поле — град выбьет все посевы. Была и еще одна примета: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А вот если на Мокия Мокрого шел дождь — люди старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу.

Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый или туманный — то и лето будет сырым. Так и говорили: «Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее». Если восход солнца багровый — то лето будет грозным, с пожарами.