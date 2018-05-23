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Политика

Правительство выполнило майские указы 2012 года на 94,1 процента

Правительство отчиталось об исполнении майских указов 2012 год. Поручения были выполнены на 94,1%, пишет Коммерсант.

Напомним, всего в указах содержалось 2018 поручений. «К настоящему времени правительство должно было выполнить 202 поручения. Выполнено и снято с контроля 190 поручений — 94,1%»,— сообщается на сайте правительства.

Сейчас на исполнении находится 28 поручений, которые не были выполнены в первоначально установленные сроки. По 11 из них сроки исполнения наступают в 2018 году, по девяти — в 2019–2020 годах, еще по восьми конечный срок исполнения не определен. Из этих поручений наибольшее количество находится в Минобрнауки (девять, или 32,1%), Минэкономразвития (семь, или 25%) и Минобороны (шесть, или 21,4%) .

Ранее президент России Владимир Путин подписал новый «майский указ», определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года, 7 мая. Среди целей указа — улучшение демографических показателей, снижение уровня бедности, вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, ускорение внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, увеличение объема экспорта.

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