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Великолучане победили в командном зачёте на областных спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»

22-23 мая в городе Пскове прошли областные спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». Как сообщили Псковскому агентству информации в областном центре спортивной подготовки, в соревнованиях приняли участие 6 команд, 120 человек. В программу соревнований входили: легкая атлетика, баскетбол 3 х 3, настольный теннис, шашки и плавание.

Призовые места в отдельных видах программы распределились следующим образом:

Легкая атлетика:

1 место – «Лицей «Развитие», г. Псков;

2 место – Лицей №11, г. Великие Луки;

3 место – СОШ №1, г. Невель

Баскетбол 3 х 3:

1 место – СШ г. Новосокольники;

2 место – Лицей №11, г. Великие Луки;

3 место – СОШ №1, г. Порхов

Настольный теннис;

1 место – СШ г. Новосокольники;

2 место – Лицей №11, г. Великие Луки;

3 место – СОШ №1, г. Порхов

Шашки:

1 место – Лицей №11, г. Великие Луки;

2 место – СОШ №1, г. Порхов;

3 место – СШ г. Новосокольники

Плавание:

1 место – «Лицей «Развитие», г. Псков;

2 место – СОШ №1, г. Порхов;

3 место – Лицей №11, г. Великие Луки

В общекомандном зачете призовые места распределились следующим образом:

1 место – Лицей №11, г. Великие Луки

2 место – СШ г. Новосокольники

3 место – СОШ №1, г. Порхов

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