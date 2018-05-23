Великолучане победили в командном зачёте на областных спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»
22-23 мая в городе Пскове прошли областные спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». Как сообщили Псковскому агентству информации в областном центре спортивной подготовки, в соревнованиях приняли участие 6 команд, 120 человек. В программу соревнований входили: легкая атлетика, баскетбол 3 х 3, настольный теннис, шашки и плавание.
Призовые места в отдельных видах программы распределились следующим образом:
Легкая атлетика:
1 место – «Лицей «Развитие», г. Псков;
2 место – Лицей №11, г. Великие Луки;
3 место – СОШ №1, г. Невель
Баскетбол 3 х 3:
1 место – СШ г. Новосокольники;
2 место – Лицей №11, г. Великие Луки;
3 место – СОШ №1, г. Порхов
Настольный теннис;
1 место – СШ г. Новосокольники;
2 место – Лицей №11, г. Великие Луки;
3 место – СОШ №1, г. Порхов
Шашки:
1 место – Лицей №11, г. Великие Луки;
2 место – СОШ №1, г. Порхов;
3 место – СШ г. Новосокольники
Плавание:
1 место – «Лицей «Развитие», г. Псков;
2 место – СОШ №1, г. Порхов;
3 место – Лицей №11, г. Великие Луки
В общекомандном зачете призовые места распределились следующим образом:
1 место – Лицей №11, г. Великие Луки
2 место – СШ г. Новосокольники
3 место – СОШ №1, г. Порхов