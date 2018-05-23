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Соцсфера

Эксперт рассказал о взрывном росте заражения ВИЧ в России

Большая часть новых случаев (53%) заражения ВИЧ-инфекции в России произошла при половых контактах между мужчинами и женщинами. Об этом заявил руководитель федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД, академик РАН Вадим Покровский, передает «Интерфакс».

При этом 43,6% случаев произошло при совместном внутривенном употреблении наркотиков, отметил эксперт. По его словам, число заболевших ВИЧ в России в 2017 году увеличилось на 100 тысяч человек и продолжает расти.

«По данным учета случаев ВИЧ-инфекции, в 2017 году зарегистрировано 104 тыс. 402 новых больных ВИЧ-инфекцией» — сказал Покровский, ссылаясь на данные Росстата.

Эксперт отметил, что число зараженных ВИЧ россиян быстро растет, но современное лечение получают примерно треть от зарегистрированных носителей ВИЧ — более 346 тысяч человек. По его словам, проблема связана с недостаточным количеством лекарств, закупаемых Минздравом, что зависит от недостаточного финансирования. «В этом году обещают увеличить финансирование с 18 млрд до 22 млрд (рублей)», — добавил Покровский.

 

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