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Политика

Мэр Риги отказался расторгать договор о сотрудничестве с правительством Москвы

Мэр латвийской столицы, глава коалиции в Рижской думе Нил Ушаков отказался выполнять требование о расторжении договора о сотрудничестве между правительствами Риги и Москвы, пишет Росбалт.

Как сообщил Ушаков на своей странице в Facebook, такое требование на сегодняшнем заседании выдвинули оппозиционные депутаты Юта Стрике и Вилнис Кирсис

«В Рижской думе у таких, как Стрике, и остальных началась предвыборная кампания в Сейм. И в ближайшие месяцы мы увидим самые дивные инициативы. Если же говорить о договоре с правительством Москвы — этому договору 17 лет. Он помогает, несмотря на все трудности и сложности, сохранять культурные и гуманитарные связи, причем не только с правительством Москвы, но и с самими москвичами. Договор мы будем беречь и защищать от политических истеричек», — написал Ушаков.

Он также напомнил, что аналогичный договор с Москвой заключен такими европейскими городами, как Брюссель, Вена, Будапешт, Берлин, Афины, Мадрид, Рим, Лондон, Париж, Вильнюс и Таллин.

Выборы в Сейм Латвии состоятся в октябре 2018 года.

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