Россия планирует вложить в инфраструктуру промзоны в Египте около $190 млн

22:53, 23 мая 2018, ПАИ

Россия собирается вложить в первичную инфраструктуру своей промзоны в Египте порядка $190 млн. Об этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил во время выступления на заседании российско-египетской межправкомиссии. «Возможный общий объем частных инвестиций за период реализации этого проекта оценивается нами примерно в $7 млрд»,— цитирует его «Интерфакс».

«Проект РПЗ открывает хорошие перспективы для развития многофункционального "хаба" по продвижению совместно произведенной высокотехнологичной продукции на новые емкие рынки Ближнего Востока и Северной Африки»,— отметил Мантуров.

Напомним, министры промышленности России и Египта подписали меморандум о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала в феврале 2016 года. В марте 2018 года правительство Египта одобрило создание РПЗ. Межправительственное соглашение о создании и обеспечении условий деятельности промзоны подписали сегодня.

Проект предусматривает создание особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий. Ее резидентами могут стать «Газпром нефть», «КамАЗ», ГАЗ, УАЗ, Renault, «Татнефть».