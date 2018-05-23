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Экономика

Минфин и Минэнерго должны на этой неделе внести законопроекты о снижении акцизов на бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэнерго до 28 мая внести в правительство законопроекты, предусматривающие снижение акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте правительства.

Кроме того, Минфину поручено при необходимости представить поправки в закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в связи с изменением ставок акцизов.

Из-за резкого роста цен на топливо в последние месяцы правительство впервые с 2015 года решило снизить акцизы. С 1 июля акциз на бензин будет понижен на 3 тыс. руб. на тонну, на дизельное топливо — на 2 тыс. руб. от текущих уровней, пишет Коммерсант.

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