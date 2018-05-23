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Экономика

МВФ поддержал планы России увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру

Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает планы властей России по увеличению расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет миссии МВФ в России.

При этом эксперты фонда отмечают, что наращивать госфинансирование этих секторов нужно «таким образом, чтобы не подорвать доверие к новому бюджетному правилу». Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при ценах на нефть выше базовой ($40 для 2017 года), будут не расходоваться, а направляться в резервы.

Кроме того, МВФ поддерживает переход российских властей к нейтральной денежно-кредитной политике и считает необходимой дальнейшую консолидацию российского бюджета на 1-2% ВВП в среднесрочной перспективе. Прогноз роста ВВП России в 2018 году МВФ сохранил на уровне 1,7%.

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