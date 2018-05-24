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Общество

По требованию прокуратуры в Бежаницах ликвидированы незаконные свалки

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура по обращению местных жителей провела проверку соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления на территории Бежаниц, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий с выездом на место в районе улицы Стрепетова на территории Бежаниц обнаружены две несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов.

Как пояснили в пресс-службе, при этом свалки образовались в результате ненадлежащей организации исполнения возложенных законодательством полномочий со стороны администрации городского поселения «Бежаницы».

В этой связи в адрес главы администрации прокуратура внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений. Требования прокурора были удовлетворены, нарушения закона устранены, а несанкционированные свалки в Бежаницах ликвидированы.

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