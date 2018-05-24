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Общество

Минобороны запретило гаджеты на режимных объектах

Министерство обороны запретило гаджеты на территории ведомственных режимных объектов, в том числе, организаций, где работают с документами, содержащими гостайну, пишет газета «Известия».

Под запретом оказались смартфоны и сотовые телефоны с камерами, кнопочные мобильные телефоны, фото- и видеооборудование, ноутбуки, смарт-часы, фитнес-браслеты.

В правилах, которые направлены в войска и начали действовать, также указано, что запрещены все устройства, способные определять координаты, оснащенные Wi-Fi, Bluetooth, модемами и инфракрасными портами.

На служебных компьютерах USB-порты теперь работают только с сертифицированными устройствами, а для переноса информации используются компакт-диски.

Чтобы пронести гаджет, посетитель обязан заранее представляет перечень оборудования, после чего командир части выпишет специальный пропуск.

«Ситуацию нужно воспринимать спокойно. В нынешних условиях такие запреты необходимы», — заявил «Известиям» советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко.

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