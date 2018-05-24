Директора палкинского ООО «Наш дом» привлекли к ответственности за неразмещение информации

10:29, 24 мая 2018, ПАИ

Органы прокуратуры Псковской области провели проверки исполнения организациями коммунального комплекса требований федерального законодательства о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной прокуратуры.

В соответствии с пунктом 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 316, управление многоквартирным домом обеспечивается выполнением стандартов, в том числе путем раскрытия информации о деятельности по управлению многоквартирным домом.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что управляющая организация ООО «Наш дом» Палкинского района в нарушение федерального законодательства в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства не разместила в полном объеме информацию о многоквартирных домах, находящихся в управлении общества; о приборах учета, используемых для определения объема коммунальных услуг; о лицевых счетах, присвоенных собственникам и пользователям жилых (нежилых) помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений) для внесения платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги и так далее, чем нарушила права жителей многоквартирных домов на своевременный свободный доступ к необходимым сведениям.

По результатам проверки прокурор района вынесено постановление о возбуждении в отношении директора управляющей организации дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.9.2 КоАП РФ.

На основании Постановления мирового судьи от 22 февраля директор ООО «Наш дом» признана виновной в совершении административного правонарушения и подвергнута наказанию в виде предупреждения.

Как отметили в пресс-службе, меры прокурорского реагирования по аналогичным основаниям применялись прокурорами Пскова и Великих Лук, Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дновского, Куньинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Стругокрасненского районов, Невельским межрайонным прокурором.

Всего в результате проведенных проверок прокуроры выявили 81 нарушение закона, внесли 38 представлений об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлекли 24 должностных лица, к административной ответственности по постановлению прокуроров привлекли 18 должностных лиц.