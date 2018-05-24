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Михаил Ведерников поздравил выпускников школ с последним звонком

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил выпускников школ с последним звонком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации. 

«Заканчивается ваш последний учебный год в школе, - обратился к выпускникам врио губернатора. - Для большинства из вас наступает один из первых серьезных переходных этапов в жизни, поэтому я желаю вам удачи в этом испытании. Впереди вас ждут лучшие годы жизни. Не потому, что вам предстоит студенчество, первая сессия и новые победы — а потому что это ваше будущее. В ваших руках сделать его таким, каким оно вам понравится».

Михаил Ведерников добавил, что возможности выпускников сегодня необыкновенно широки, и очень скоро они в этом лично убедятся. «Я лишь могу посоветовать вам использовать каждый шанс, который преподнесет судьба, оставаться активными и планировать наперед свою собственную жизнь», - говорится в тексте поздравления.

Руководитель региона пожелал выпускникам никогда не останавливаться на достигнутом, быть сильными и уверенными в себе, что поможет выйти на новый уровень. «Пусть вам сопутствует удача. В добрый путь!», - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что сегодня, 24 мая, в школах Пскова прозвенят последние звонки. Состоятся общегородское шествие выпускников, молебен в Кремле и праздник в Зелёном театре.

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