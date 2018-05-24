Диана Арбенина презентовала новый клип по мотивам трагедии в Стругокрасненском районе

09:34, 24 мая 2018, ПАИ

Диана Арбенина презентовала новый клип по мотивам трагедии в Стругокрасненском районе, сообщает газета «Известия». Певица и группа «Ночные снайперы» представили в Москве новое видео на композицию «Инстаграм».

Режиссером клипа стала Валерия Гай Германика. В основу сюжета видео легла история псковских школьников, которые в ноябре 2016 года совершили самоубийство практически в прямом эфире. В Youtube пока не появился клип с видеорядом, можно послушать только саму песню.

«Мне бы хотелось донести значимые не только для меня вещи, для миллионов людей, для наших читателей, зрителей, подписчиков, друзей. Возможно, кто-то из взрослых, посмотрев клип, сможет лучше понять подростков, почувствовать их боль, повнимательнее присмотреться к своим близким и предотвратить трагедию», - сказала Арбенина на презентации клипа.

Вместе с режиссёром Арбенина переписала финал. В конце видео влюбленные подростки остаются живы.

Напомним, 15-летние школьники из Пскова, скрываясь в доме в поселке Струги Красные, 14 ноября 2016 года обстреляли автомобиль полиции, на котором стражи порядка подъехали, чтобы разыскать по просьбе родителей одного из подростков, который три дня скрывался. Полицейские пытались уговорить несовершеннолетних сдаться, однако подростки покончили с собой.