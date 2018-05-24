Александр Котов выпускникам: Не тратьте время впустую

09:56, 24 мая 2018, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатского корпуса и себя лично поздравил выпускников с окончанием школы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Прощание со школой – особое событие, – отметил он. – Сегодня вы ещё почти дети, а уже завтра вам предстоит взять ответственность за свою собственную судьбу и за будущее нашей области и нашей страны. Вы многое знаете и умеете, но чтобы состояться в жизни, вам предстоит ещё очень многому научиться. Не думайте, что это будет легко – путь к успеху редко бывает гладким и прямым. Чтобы добиться поставленных целей, вам придётся кропотливо трудиться, преодолевать себя и обстоятельства».

Александр Котов сказал, что у выпускников впереди целая жизнь, и кажется, что запас времени безграничен: «Отчасти это так, но позвольте дать вам совет – не тратьте время впустую: делайте каждый свой день полезным и интересным, по максимуму используйте открывающиеся возможности и сами открывайте новые горизонты, создавайте себя, делайте мир вокруг лучше», – добавил он.

«Перед вами открыто множество дорог. Я искренне желаю вам выбрать верную – ту, которая приведёт вас к успеху. Смело идите вперёд, но не забывайте иногда оглядываться назад, чтобы с благодарностью вспоминать своих учителей и школьных друзей», – заключил председатель областного Собрания депутатов, и пожелал выпускникам доброго пути.