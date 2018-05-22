1 человек погиб и 39 пострадали на псковских дорогах за прошедшую неделю

11:26, 24 мая 2018, ПАИ

С 17 по 23 мая пожарные и спасательные подразделения Псковской области 29 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погиб 1 человек и 39 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 5 случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов. Также за указанный период деблокированы один пострадавший и один погибший. Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавших передали медицинским работникам.

Один раз осуществлялась ликвидация вторичных факторов ДТП. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.