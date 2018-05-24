Лауреатами двух конкурсов стали студенты Псковского колледжа искусств

11:31, 24 мая 2018, ПАИ

Лауреатами двух музыкальных конкурсов стали студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Дипломом I степени второй Международной олимпиады по музыкальной грамоте и теории музыки «Четыре четверти» в номинации «Аранжировка» награждён студент 4 курса специальности «Хоровое дирижирование» Сергей Кузнецов (преподаватель - Инна Суровицкая). Организатор конкурса - Свердловский хоровой колледж. В качестве конкурсного задания женский академический хор колледжа в сопровождении фортепиано исполнил песню «Wind of change» (группа «Scorpions») в аранжировке Сергея Кузнецова.

Первое место в конкурсе по музыкальному анализу имени Е. А. Ручьевской для учащихся средних музыкальных учебных заведений России заняла студентка 3 курса специальности «Теория музыки» Ольга Зимникова (научный руководитель - Лариса Никитина). Организатор конкурса - Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. Диплом присуждён за письменную работу «Жанры Возрождения и Барокко в опере С. М. Слонимского «Мария Стюарт».

Оба конкурса прошли в заочной форме.