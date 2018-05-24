Стало известно, кто возглавит Псково-Печерский монастырь

10:09, 24 мая 2018, ПАИ

Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем де-факто будет управлять архимандрит Филарет (Кольцов), сообщил Псковскому агентству информации источник, знакомый с ситуацией в обители. При этом, как писало ПАИ ранее, официально настоятелем монастыря станет назначенный 14 мая митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), избравший его в качестве своей резиденции в регионе.

Напомним, прежний наместник Псковско-Печерского монастыря, архимандрит Тихон (Секретарёв) подал прошение о сложении полномочий по состоянию здоровья. Оно было удовлетворено 22 мая.

Архимандрит Филарет (Кольцов Иван Николаевич) родился в 1958 году в Татарской АССР. В марте 1984 года пострижен в рясофор и рукоположен во диакона. В 1985 году принял монашеский постриг и рукоположен в иеромонаха. В 2000 году возведен в сан архимандрита. С 1984 по 2003 годы исполнял послушание эконома. Долгое время являлся келейником Иоанна Крестьянкина, - одного из самых известных и почитаемых старцев Псково-Печерского монастыря, скончавшегося в 2006 году. В последние годы он являлся благочинным обители.