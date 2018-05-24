Около двух месяцев уйдёт на доработку законопроекта «О пчеловодстве» в Псковской области

12:24, 24 мая 2018, ПАИ

В Псковском областном Собрании прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по законопроекту «О пчеловодстве». На доработку документа уйдёт около двух месяцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента. Рассмотреть доработанный проект закона депутаты облсобрания смогут во втором полугодии текущего года.

Рабочая группа была создана по решению парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. В обсуждении проекта закона, разработанного Общественной палатой региона совместно с псковскими пчеловодами, приняли участие председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов, депутат Собрания, доктор биологических наук Всеволод Козловский, начальник Государственного управления ветеринарии Псковской области Вера Баданина, сотрудник управления Светлана Зайцева, заместитель начальника Государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора области Наталья Степанова, аудитор Счётной палаты Псковской области Любовь Андрухова, начальник правового управления Собрания Любовь Цибулькина, а также председатель правления Ассоциации пчеловодов «Псковский мед» Вячеслав Михайловский, секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов и председатель комиссии Общественной палаты Николай Никитенко.

«Утверждение такого закона преждевременно, - озвучила в начале заседания позицию исполнительной власти замначальника управления сельского хозяйства и гостехнадзора Наталья Степанова. - Деятельность пчеловодов урегулирована федеральным законодательством, так что нет необходимости дублировать эти нормы областным законом, а предусмотреть дополнительные региональные меры государственной поддержки пчеловодов нам не позволяют возможности областного бюджета».

«Бюджет всегда сложный, и всегда есть дефицит», - высказал контраргументы Андрей Козлов. Не согласился депутат и с утверждением о дублировании федеральных норм: «Мы принимаем наш областной закон для того, чтобы обычный пчеловод открыл этот документ и получил полную информацию о законодательном регулировании этой сферы».

«У нас тоже есть вопросы к законопроекту в части полномочий управления ветеринарии и обязанностей владельцев пасек», - сказала руководитель надзорного ведомства Вера Баданина.

Парламентарий напомнил, что в ходе общественного обсуждения законопроект «О пчеловодстве» поддержали граждане, и предложил в целях устранения спорных моментов детально обсудить документ.

Дискуссия продлилась около трёх часов. Члены рабочей группы обсуждали каждую статью, выверяя точность формулировок и разбираясь в нюансах.

Всеволод Козловский обратил внимание, что, по замыслу авторов законопроекта, одной из задач закона является охрана медоносных пчёл: «Не совсем понятно, кто и от чего будет охранять пчёл?»

«В старинных усадьбах или даже в городах есть старые деревья, в дуплах которых живут пчёлы, и если такие деревья собираются спилить, то пчелиный рой надо перенести в другое место, - привёл пример руководитель общественной организации пчеловодов Вячеслав Михайловский. - Ещё от палов травы много пчёл гибнет, их тоже надо охранять».

«Это важные вопросы, но по пожарам – это полномочия МЧС, деревья – ЖКХ. Давайте, не будем такие тонкости в законе отражать», - предложил Андрей Козлов и нашёл в этом вопросе поддержку большинства членов рабочей группы.

Со стороны юристов возникли вопросы к основным понятиям и терминам, прописанным в законопроекте - в федеральном законодательстве их формулировки отсутствуют, в связи чем, авторы документа использовали общепринятые понятия.

Всеволод Козловский как кандидат сельскохозяйственных наук и доктор биологических наук вызвался проработать этот вопрос с научной точки зрения – члены рабочей группы поддержали его инициативу.

Обсудив все спорные вопросы, члены рабочей группы сошлись во мнении, что окончательная редакция законопроекта «О пчеловодстве» должна отразить позиции всех сторон: пчеловодов, граждан, надзорных ведомств и органов власти.