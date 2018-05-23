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Политика

«Прямая линия» с президентом состоится до Чемпионата мира по футболу-2018

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным состоится до Чемпионата мира по футболу-2018, сообщает телеканал НТВ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Владимира Пескова.

«Она будет до Чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом», — отметил он в интервью телеканалу.

Дмитрий Песков пояснил, что на мероприятии также «будут определенные новации — и технологические, и содержательные».

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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