0
15:34
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
10:29
По предварительным данным, экскурсионный автобус с псковскими школьниками попал в ДТП из-за плохого самочувствия водителя
13:37
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
16:05
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО)
12:07
Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки
14:52
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
22:19
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
Еще новости
Происшествия

Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Новоржеве и Великолуском районе

В Новоржеве и Великолуском районе дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Днем 23 мая на 467-м километре дороги Москва - Балтия в Великолукском районе стражи порядка остановили автомобиль «ЗАЗ», которым управлял нетрезвый 33-летний местный житель. Вечером того же дня у дома по улице Юбилейной в Новоржеве полицейские остановили «Фольксваген Пассат» под управлением 62-летнего мужчины из Санкт-Петербурга. Он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
22 мая 2018
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
По предварительным данным, экскурсионный автобус с псковскими школьниками попал в ДТП из-за плохого самочувствия водителя
22 мая 2018
По предварительным данным, экскурсионный автобус с псковскими школьниками попал в ДТП из-за плохого самочувствия водителя 2
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
20 мая 2018
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО)
18 мая 2018
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО) 5
Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки
15 мая 2018
Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки 1
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
12 мая 2018
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
11 мая 2018
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность 1
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
10 мая 2018
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой

Идет загрузка...