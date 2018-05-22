Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Новоржеве и Великолуском районе

12:30, 24 мая 2018, ПАИ

В Новоржеве и Великолуском районе дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 23 мая на 467-м километре дороги Москва - Балтия в Великолукском районе стражи порядка остановили автомобиль «ЗАЗ», которым управлял нетрезвый 33-летний местный житель. Вечером того же дня у дома по улице Юбилейной в Новоржеве полицейские остановили «Фольксваген Пассат» под управлением 62-летнего мужчины из Санкт-Петербурга. Он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.