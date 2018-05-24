ЕГЭ в Пскове будут сдавать 1 тысяча 134 школьника

11:06, 24 мая 2018, ПАИ

В этом году в государственной итоговой аттестации примут участие 2 тыс. 160 выпускников 9-х классов школ Пскова. ЕГЭ в этом году сдадут 1 тыс. 134 выпускника 11-х классов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для сдачи экзаменов учениками девятых классов будут организованы 13 пунктов их проведения на базах общеобразовательных школ, один ППЭ – в СИЗО и четыре - на дому для детей, обучающихся индивидуально по медицинским показаниям.

Школьники сдадут четыре экзамена (математику и русский язык обязательно и два экзамена по выбору). Предметы по выбору: литература, биология, химия, физика, история, обществознание, география, информатика и ИКТ, иностранный язык. Все сдаваемые предметы влияют на выдачу аттестатов об основном общем образовании.

Для проведения ЕГЭ будут организованы семь пунктов на базах общеобразовательных школ. Выпускники сдадут обязательные экзамены: русский язык и математику (базового и (или) профильного уровней), а также минимум два предмета из 11-и по выбору.