Летом в Пскове на базе школ будут работать 34 городских оздоровительных лагеря

12:44, 24 мая 2018, ПАИ

Летом в Пскове на базе школ будут работать 34 городских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На базе школы № 2, школы № 11 и лицея № 21 планируется проведение лагерей труда и отдыха. В планах организации трудовой деятельности подростков предусмотрены работы благоустройству школьных территорий, подготовке учреждений к новому учебному году.

На базе МБОУ «Центр образования «Подросток» будет работать профильный лагерь «Юный спецназовец» для детей 14-17 лет. Для 10-11 классов образовательных учреждений города на базе школы № 9 совместно с Псковском государственным университетом будет организован профильный лагерь.

Управление образования города подготовило заявку в Центр детского отдыха и оздоровления на 3 тыс. 390 путевок, оплачиваемых за счет средств областного бюджета и родительских средств, в загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря для детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города.

В оперативном управлении учреждений сферы образования находятся два загородных оздоровительных лагеря: «Солнечный» (Печки, Печорский

район) и «Эколог» (Раково, Печорский район), которые летом планируют принять детей в две смены.