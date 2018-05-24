Порядка 10 тысяч гектаров земли заросли борщевиком в Псковской области

11:28, 24 мая 2018, ПАИ

На данный момент в Псковской области порядка 10 тысяч гектаров земли заросли борщевиком, сообщил начальник отдела растениеводства и механизации Главного государственного управления сельского хозяйства и гостехнадзора Псковской области Дмитрий Николаев на пресс-конференции 24 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Николаев заметил, что в 2014 году в регионе было 7,5 тыс. га зарослей борщевика, из них 4,5 тыс. - на землях сельскохозяйственного назначения, 0,8 тыс. га - вдоль дорог.

Руководитель филиала Россельхозцентра в Псковской области Юрий Бабахин уточнил, что эти цифры приблизительные. По его словам, о точных можно говорить тогда, когда будет произведён мониторинг, как в Ленинградской области. В Псковской области такого пока нет.

Дмитрий Николаев добавил, что в 2014 году была разработана программа по предотвращению распространения борщевика в регионе.