Только пять районов Псковской области активно борются с борщевиком

11:48, 24 мая 2018, ПАИ

Новоржевский, Опочецкий, Псковский, Пыталовский и Гдовский районы наиболее активно борются с борщевиком, сообщил на пресс-конференции 24 мая руководитель филиала Россельхозцентра в Псковской области Юрий Бабахин. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам специалиста, известны девять способов борьбы с этим растением: активное использование земли; вспашка, скашивание; использование растений, которые губят борщевик, - козлятник, картофель; химический способ; обрезка растений в период начала цветения; выкапывание; сжигание с помощью бензина; использование укрывных материалов.

В этом году химикатами обработаны 53 га земель в Псковской области, еще 2 га обработают в ближайшее время. «В этом году работаем на сокращение цены для постоянных заказчиков. Производится двукратная химическая обработка: первый раз и еще один через 40 дней. Тем, кто заказывает вторую обработку, делаем скидку в 10%. В этом году есть обращения и от граждан. Обрабатываем в основном окраины деревень, заброшенные участки, дорожки», - рассказал Юрий Бабахин.

По его словам, средняя цена услуги за гектар - 18-20 тысяч рублей. «Из Пскова работаем только с детской деревней - SOS. Больше из муниципалитета никто не обращался», - уточнил он.