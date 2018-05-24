Выложиться по полной при сдаче ЕГЭ пожелал глава Пскова выпускникам школы № 5

12:12, 24 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 24 мая, в псковских школах отзвенел последний звонок. Глава города Иван Цецерский по традиции посетил торжественную линейку в средней общеобразовательной школе № 5 и поздравил выпускников с окончанием учебного года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Глава Пскова посоветовал ребятам со спокойствием отнестись к предстоящим итоговым экзаменам, перебороть волнения и страхи, которые испытывает каждый выпускник перед столь ответственным событием. «Через года вы будете вспоминать это время с приятной ностальгией, и все переживания покажутся мелочными. Но при этом, конечно, нужно заниматься и выложиться по полной при сдаче экзаменов», - подчеркнул Иван Цецерский и пожелал отличной сдачи ЕГЭ, свершения всех задуманных планов и не забывать родную школу.

Директор школы Наталья Веселкова напомнила, что не только учителя, но и родители все годы идут рядом со своими детьми по учебе, и попросила выпускников ценить это. «А мы всегда рады вам в стенах нашей пятой школы, поможем, чем сможем, и примем с улыбкой», - сказала она.

Выпускники подготовили творческую праздничную программу, куда вошли поздравительные номера от десятиклассников, первоклассников и слова благодарности от самих выпускников и их родителей. Завершилось торжество прощальным вальсом.

Отметим, что в этом году школу № 5 оканчивают 25 одиннадцатиклассников.