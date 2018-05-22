Две упаковки кофе украла псковичка из магазина на Рижском проспекте

12:17, 24 мая 2018, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая украла две упаковки кофе из магазина на Рижском проспекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.

Напомним, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.