Две упаковки кофе украла псковичка из магазина на Рижском проспекте
В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая украла две упаковки кофе из магазина на Рижском проспекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.
Напомним, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.