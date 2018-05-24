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Общество

Мониторинг засоренности борщевиком планируется провести в этом году в Псковской области

«В рамках госзадания в этом году мы постараемся провести мониторинг засоренности борщевиком», - сообщил руководитель филиала Россельхозцентра в Псковской области Юрий Бабахин на пресс-конференции 24 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Бабахин отметил, что от борщевика страдают все регионы Северо-Запада России. «Нужна федеральная программа по борьбе с борщевиком, тогда подтянутся местные и региональные власти, это затратная работа», - подчеркнул специалист. При этом он обратил внимание на то, что в соседней Белоруссии борщевика мало, но белорусы жалуются, что он поступает из России.

«Популяция борщевика у нас снижается, но окончательная победа далека», - сказал Юрий Бабахин.

Он также напомнил, что борщевик, если он не сухой, опасен: его сок содержит вещества, которые при попадании на кожу вызывают фотохимические ожоги. При ожоге нужно обратиться к медицинским работникам.

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