Подготовку к зиме обсудили участники заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Псковской области

13:07, 24 мая 2018, ПАИ

Основными темами заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Псковской области стали подведение итогов прошедшей зимы и подготовка к следующему отопительному сезону. Мероприятие прошло 23 мая под председательством директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Константина Михайлова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

Руководители ресурсоснабжающих организаций региона – «Псковэнерго», Псковской ГРЭС, Новгородского предприятия «МЭС Северо-Запада», структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», «Новгородско-Псковского» РЭС АО «Оборонэнерго» и ООО «Энергосети» доложили об основных итогах работы в ОЗП 2017/2018. Известно, что именно зимой предприятия энергетики проходят свою главную проверку на прочность. Так, в частности, из-за неблагоприятных погодных условий минувшей зимой в «Псковэнерго» пришлось девять раз вводить режимы повышенной готовности и особой работы. Тем не менее, в этот ответственный период всем сетевым и генерирующим предприятиям региона удалось не допустить серьезных аварий и массовых отключений электроэнергии. Это стало возможным благодаря полному выполнению ремонтных программ предприятий и планов противоаварийной работы.

При обсуждении вопроса подготовки к следующему осенне-зимнему периоду директор «Псковэнерго» Константин Михайлов подчеркнул, что решение этой задачи во многом зависит от ситуации, сложившейся в регионе с расчетами за потребленную электроэнергию и оказанные услуги по её передаче. Он обратил внимание представителей Государственных комитетов Псковской области по тарифам и энергетике и по делам строительства и ЖКХ на хронические долги потребителей, которые осложняют работу энергкомпании по модернизации и техобслуживанию действующего электросетевого оборудования. В настоящее время общая сумма задолженности предприятий ЖКХ Псковской области за потребленную электроэнергию превысила 450 млн рублей и сопоставима с годовыми затратами «Псковэнерго» на ремонты и реконструкцию оборудования. Усугубляя финансово-экономические проблемы электросетевого предприятия, неплатежи за потребленную электроэнергию ставят под угрозу всю энергетическую безопасность в регионе, в том числе электроснабжение добросовестных плательщиков.

Во многом благодаря привлекаемым кредитным средствам на сегодняшний день филиал «Псковэнерго» выполнил ремонтную программу 2018 года по всем показателям на 31%. Среди основных мероприятий – расчистка до конца года почти 3,7 тыс. га трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, вырубка угрожающих падением на ЛЭП деревьев, ремонт подстанций и порядка 3 тыс. линий всех классов напряжения.

На следующем заседании штаба, которое намечено на июль, продолжится мониторинг подготовки региональных энергокомпаний к зиме с учётом вступающих в силу с 1 июля новых правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утверждённых постановлением правительства РФ от 10.05.2017 № 543 и новой методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утверждённой приказом Министерства энергетики РФ от 27.12.2017 № 1233.