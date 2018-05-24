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Общество

Елена Полонская поздравила выпускников многопрофильного лицея №4 с последним звонком

Сегодня, 24 мая, в псковском многопрофильном лицее №4 прозвенел последний звонок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На торжественной линейке с напутственным словом к выпускникам обратилась заместитель главы города Елена Полонская: «Дорогие ребята, сегодня с последним звонком вы шагнете в большую, взрослую, самостоятельную жизнь. Я уверена, что у вас все получится. Вам предстоит сделать ответственный шаг - выбрать свою будущую профессию, в которой вы сможете реализовать все свои таланты, знания и умения. Не бойтесь мечтать, мечты исполняются. Ставьте перед собой амбициозные цели и добивайтесь их. Школа вместе с родителями создала для вас крепкий фундамент, на котором вы в дальнейшем всю свою жизнь будете строить большой и надежный дом. Школа стала для вас большой семьёй, сохраните школьную дружбу и поддерживайте друг друга. В добрый путь!».

Заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Федорова также обратилась с напутствием к ребятам: «Для вас сегодня прозвенит последний звонок, который завершит учебный марафон длиною в 11 лет - это прощальный взгляд на школьную жизнь. С этой минуты вам придётся принимать самостоятельные решения. Будьте порядочными людьми, постарайтесь не совершать поступков, за которые потом придется краснеть. Идите по жизни смело и открыто».

Также к поздравительным словам присоединились первые учителя выпускников, классные руководители и родители. Выпускникам пожелали успешно сдать ЕГЭ, получить аттестаты о среднем образовании и продолжить учебу по выбранной специальности.

Как рассказали в пресс-службе, выпускники подготовили большую праздничную программу, а с поздравительными номерами выступили также первоклассники.

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